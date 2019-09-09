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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
НАЦБАНК УКРАИНЫ ОТМЕНИЛ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫВЕДЕНИЕ КАПИТАЛА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
09:37 10.09.2019
Национальный банк Украины отменил для иностранных инвесторов ежемесячный лимит в сумме 5 млн евро на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав и ряда других операций. Соответствующее постановление принято в понедельник, сообщает пресс-служба НБУ.
«В рамках валютной либерализации и для дальнейшего улучшения инвестиционного климата Национальный банк отменил ежемесячный лимит в сумме 5 миллионов евро на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав, а также средств, полученных в результате уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных обществ иностранными инвесторами», - сообщила пресс-служба.
Кроме того, расширен перечень операций, которые разрешается осуществлять по счетам нерезидентов. В частности, на текущие счета физических лиц — нерезидентов разрешено зачисление средств в гривнах, полученных в качестве дивидендов, процентных доходов по ценным бумагам и других доходов по объектам прав собственности в Украине, не связанных с их отчуждением, продажей, ликвидацией или уменьшением уставного капитала.
Постановление вступает в силу 10 сентября 2019 года.
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