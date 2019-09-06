ЕБРР предоставляет компании Louis Dreyfus кредит на $35 млн, которые будут использованы для закупки до 1 тыс. железнодорожных вагонов-зерновозов, что значительно облегчит логистическую деятельность компании в сфере обработки зерна. Об этом говорится в пресс-релизе ЕБРР, который есть в распоряжении Укринформа.

"ЕБРР предоставляет кредит на сумму до 35 млн долл. США на развитие железнодорожного логистического бизнеса, который полностью будет принадлежать LDC. Средства будут использованы для закупки до 1 тыс. железнодорожных вагонов-зерновозов, что значительно облегчит логистическую деятельность компании в сфере обработки зерна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря приобретению зерновозов LDC сможет диверсифицировать имеющиеся у нее средства перевозки зерна из сельскохозяйственных районов Украины и ее портов.

Новые железнодорожные вагоны уменьшат объем зерна, перевозимого грузовым автотранспортом, и благодаря этому помогут сократить годовой объем выбросов CO2 на 8510 тонн.

В 2019 году в Украине ожидается рекордный урожай зерновых - более 72 млн тонн, из которых более 50 млн тонн будет экспортировано. 70% всего объема перевозок зерновых в морские порты страны для дальнейшего экспорта обеспечивается отечественными железнодорожными вагонами-зерновозами, большинство которых сильно изношено. Введение в эксплуатацию новых зерновозов значительно повысит эффективность зернообрабатывающей логистики и усилит конкурентоспособность Украины на рынке.

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году Банк взял на себя совокупные обязательства относительно предоставления почти 13,6 млрд евро по 432 проектам.

Компания Louis Dreyfus Украина - крупнейший экспортер украинского зерна среди иностранных компаний. В Украине работает с 1995 года, занимается аграрным бизнесом, экспортом зерновых и масличных культур.