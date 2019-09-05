С 1 сентября в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) прекратили свое действие переходные положения техрегламента на рыбную продукцию.

«В странах ЕАЭС завершилось действие старых документов об оценке соответствия рыбы и рыбной продукции обязательным требованиям, установленным до принятия техрегламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции»», – пояснил директор Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур Нурашев.

Как сообщает ЕЭК, теперь вся пищевая рыбная продукция – рыба, водные млекопитающие и беспозвоночные, водоросли и другие водные растения – выпускается в обращение исключительно с документами об оценке соответствия требованиям технического регламента, а не как ранее с документами об оценке соответствия требованиям, в том числе национального законодательства.

Речь идет не только о свежих рыбе и другой водной продукции. Документы на соответствие требованиям рыбного техрегламента нужны на охлажденные, мороженные, вяленые, сушеные, маринованные, соленые, подкопченные и многие другие виды продуктов. Среди них – пищевая рыбная продукция для детского питания, фарш, консервы, пресервы, икра, пищевой жир из рыбы, водных млекопитающих и беспозвоночных и т.д.

Он напомнил, что этот технический регламент Союза был принят Советом ЕЭК в 2016 году. Тогда же определены переходные положения, в том числе продляющие время применения ранее выданных деклараций о соответствии и сертификатов соответствия. Это позволило бизнесу постепенно перейти к новым требованиям безопасности к рыбе и рыбной продукции, обновив технологию производства.

Техрегламентом ЕАЭС установлены единые обязательные для применения и исполнения во всех странах Союза требования безопасности пищевой рыбной продукции, выпускаемой в обращение на союзном рынке. А также нормы по маркировке и упаковке пищевой рыбной продукции для обеспечения ее свободного перемещения в ЕАЭС. Кроме того, документ распространяется на требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации.

Технический регламент определил микробиологические нормативы безопасности, максимально допустимые уровни содержания в пищевой рыбной продукции ветеринарных препаратов и лекарственных средств, гигиенические требования, пищевую ценность и показатели безопасности пищевой рыбной продукции для питания детей и другие.

На союзный рынок не допускается пищевая рыбная продукция, произведенная из ядовитых рыб ряда семейств, не соответствующая потребительским свойствам по органолептическим показателям, мороженная, имеющая температуру в толще продукта выше минус 18 °C, подвергнутая размораживанию в период хранения, содержащая опасные для здоровья человека биотоксины (фикотоксины).

Технический регламент предусматривает, что рыбная продукция, отвечающая установленным нормам и прошедшая оценку соответствия, маркируется единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС.

Госконтроль за соблюдением требований техрегламента осуществляется согласно законодательству государств-членов. Уполномоченные органы стран Союза обязаны предпринять все меры для ограничения и запрета выпуска пищевой рыбной продукции, не соответствующей техрегламенту, а также для изъятия ее из обращения.