На комплексе производств "Вектор" приняли первые 120 упаковок радиоактивных отходов (РАО), образующихся при переработке жидких РАО в процессе снятия Чернобыльской АЭС с эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

“На комплексе производств «Вектор» приняли первые 120 упаковок радиоактивных отходов (РАО), образующихся при переработке жидких РАО в процессе снятия ЧАЭС (Чернобыльской атомной электростанции) по эксплуатации. Отходы принимаются в специально оборудованное приэтажное хранилища твердых радиоактивных отходов (СОПХТРО) КВ «Вектор»”, - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Отмечается, что хранилище на комплексе "Вектор" обеспечит 300 лет безопасного хранения отходов.

Строительство комплекса производств «Вектор» началось в январе 1998 года. Официальная промышленная эксплуатация комплекса началась в июне 2019 года.

Проектная мощность завода по переработке жидких радиоактивных отходов - 42 упаковки (бочки объемом 200 литров) в сутки. При условии бесперебойного функционирования завода на протяжении всех 250 рабочих дней - это 10,5 тыс. упаковок в год.

Производственная мощность СОПХТРО на сегодня, с учетом всего комплекса процедур КВ «Вектор», составляет около 24 упаковок в день.

Общий объем хранилища - 71 280 кубических метров.