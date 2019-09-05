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ПОД ЧЕРНОБЫЛЕМ ПРИНЯЛИ НА ЗАХОРОНЕНИЕ ПЕРВЫЕ 120 УПАКОВОК РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
10:43 06.09.2019

На комплексе производств "Вектор" приняли первые 120 упаковок радиоактивных отходов (РАО), образующихся при переработке жидких РАО в процессе снятия Чернобыльской АЭС с эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

“На комплексе производств «Вектор» приняли первые 120 упаковок радиоактивных отходов (РАО), образующихся при переработке жидких РАО в процессе снятия ЧАЭС (Чернобыльской атомной электростанции) по эксплуатации. Отходы принимаются в специально оборудованное приэтажное хранилища твердых радиоактивных отходов (СОПХТРО) КВ «Вектор»”, - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Отмечается, что хранилище на комплексе "Вектор" обеспечит 300 лет безопасного хранения отходов.

Строительство комплекса производств «Вектор» началось в январе 1998 года. Официальная промышленная эксплуатация комплекса началась в июне 2019 года.

Проектная мощность завода по переработке жидких радиоактивных отходов - 42 упаковки (бочки объемом 200 литров) в сутки. При условии бесперебойного функционирования завода на протяжении всех 250 рабочих дней - это 10,5 тыс. упаковок в год.

Производственная мощность СОПХТРО на сегодня, с учетом всего комплекса процедур КВ «Вектор», составляет около 24 упаковок в день.

Общий объем хранилища - 71 280 кубических метров.
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