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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПОД ЧЕРНОБЫЛЕМ ПРИНЯЛИ НА ЗАХОРОНЕНИЕ ПЕРВЫЕ 120 УПАКОВОК РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
10:43 06.09.2019
На комплексе производств "Вектор" приняли первые 120 упаковок радиоактивных отходов (РАО), образующихся при переработке жидких РАО в процессе снятия Чернобыльской АЭС с эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
“На комплексе производств «Вектор» приняли первые 120 упаковок радиоактивных отходов (РАО), образующихся при переработке жидких РАО в процессе снятия ЧАЭС (Чернобыльской атомной электростанции) по эксплуатации. Отходы принимаются в специально оборудованное приэтажное хранилища твердых радиоактивных отходов (СОПХТРО) КВ «Вектор»”, - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Отмечается, что хранилище на комплексе "Вектор" обеспечит 300 лет безопасного хранения отходов.
Строительство комплекса производств «Вектор» началось в январе 1998 года. Официальная промышленная эксплуатация комплекса началась в июне 2019 года.
Проектная мощность завода по переработке жидких радиоактивных отходов - 42 упаковки (бочки объемом 200 литров) в сутки. При условии бесперебойного функционирования завода на протяжении всех 250 рабочих дней - это 10,5 тыс. упаковок в год.
Производственная мощность СОПХТРО на сегодня, с учетом всего комплекса процедур КВ «Вектор», составляет около 24 упаковок в день.
Общий объем хранилища - 71 280 кубических метров.
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