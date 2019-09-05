Россельхознадзор проинформировал Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) об отмене ранее введенных ограничений на поставки в Российскую Федерацию животноводческой продукции в отношении пяти казахстанских предприятий.

Кроме того, белорусская сторона подтвердила устранение барьера, связанного с введенными Россельхознадзором в июле 2018 года ограничениями на поставки с территории Беларуси свежих шампиньонов.

Коллегия ЕЭК ранее приняла решение уведомить Россию о необходимости соблюдать право ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, сейчас этот барьер устранен, а белорусские шампиньоны беспрепятственно поставляются в Россию.

«В результате совместной работы ЕЭК и наших коллег из стран ЕАЭС устранены ограничения, связанные с поставками отдельных категорий продовольственной продукции. Мы воспринимаем меры, принимаемые Российской Федерацией, как готовность к продолжению конструктивного диалога по снятию ограничительных мер, которые серьезно отражаются на предпринимателях наших стран», – отметила член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.