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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


РОССИЯ СНИМАЕТ ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ СВОБОДНОГО ДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ ИЗ СТРАН ЕАЭС
09:55 06.09.2019

Россельхознадзор проинформировал Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) об отмене ранее введенных ограничений на поставки в Российскую Федерацию животноводческой продукции в отношении пяти казахстанских предприятий.

Кроме того, белорусская сторона подтвердила устранение барьера, связанного с введенными Россельхознадзором в июле 2018 года ограничениями на поставки с территории Беларуси свежих шампиньонов.

Коллегия ЕЭК ранее приняла решение уведомить Россию о необходимости соблюдать право ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, сейчас этот барьер устранен, а белорусские шампиньоны беспрепятственно поставляются в Россию.

«В результате совместной работы ЕЭК и наших коллег из стран ЕАЭС устранены ограничения, связанные с поставками отдельных категорий продовольственной продукции. Мы воспринимаем меры, принимаемые Российской Федерацией, как готовность к продолжению конструктивного диалога по снятию ограничительных мер, которые серьезно отражаются на предпринимателях наших стран», – отметила член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.
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