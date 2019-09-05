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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
НАЦБАНК УКРАИНЫ СНИЗИЛ УЧЕТНУЮ СТАВКУ ДО 16,5%
15:11 05.09.2019
Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку до 16,5%. Об этом на пресс-конференции сказал председатель Национального банка Яков Смолий.
"Правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку до 16,5% годовых с 6 сентября 2019", - сказал Смолий, которого цитирует Укринформ.
По его словам, Нацбанк продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку ожидает тенденцию замедления инфляции до цели 5%.
Правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку до 17% годовых с 19 июля 2019 года. Ранее, 25 апреля 2019 года, НБУ впервые за 2 года снизил учетную ставку на 0,5% - до 17,5% годовых.
В Нацбанке пообещали снизить уровень учетной ставки до 9% в 2020 году и до 8% - в 2021 году, если в Украине будут созданы соответствующие экономические условия.
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