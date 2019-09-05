Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку до 16,5%. Об этом на пресс-конференции сказал председатель Национального банка Яков Смолий.

"Правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку до 16,5% годовых с 6 сентября 2019", - сказал Смолий, которого цитирует Укринформ.

По его словам, Нацбанк продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку ожидает тенденцию замедления инфляции до цели 5%.

Правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку до 17% годовых с 19 июля 2019 года. Ранее, 25 апреля 2019 года, НБУ впервые за 2 года снизил учетную ставку на 0,5% - до 17,5% годовых.

В Нацбанке пообещали снизить уровень учетной ставки до 9% в 2020 году и до 8% - в 2021 году, если в Украине будут созданы соответствующие экономические условия.