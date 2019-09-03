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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УТВЕРЖДЕНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕДИНОГО ТАМОЖЕННОГО РЕЕСТРА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЕАЭС
10:57 04.09.2019
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 2 сентября утвердила технологические документы в области формирования, ведения и использования единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств ЕАЭС.
Как сообщает ЕЭК, единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности стран Союза создается для таможенного контроля за соблюдением интересов правообладателей и защиты рынка от контрафактной продукции.
Принятые технологические документы включают правила и регламент информационного взаимодействия между уполномоченными органами государств Союза и ЕЭК, описание форматов и структур электронных документов и сведений, используемых для реализации общего процесса формирования, ведения и использования единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, а также порядок присоединения к общему процессу.
Предполагается, что будет создан общий информационный ресурс, содержащий сведения обо всех объектах интеллектуальной собственности, которые включены в единый таможенный реестр. Ведение реестра будет осуществляться с использованием личного кабинета на сайте Союза. Прием заявлений о включении объектов интеллектуальной собственности в единый таможенный реестр планируется начать в середине 2020 года.
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