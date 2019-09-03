ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК ФОРМИРУЕТ НОРМАТИВНО-ПРАВОВУЮ БАЗУ ДЛЯ ЗАПУСКА ОБЩИХ РЫНКОВ ГАЗА, НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
09:50 04.09.2019

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 2 сентября рассмотрела вопросы формирования общих рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщает ЕЭК, коллегия ЕЭК утвердила Порядок представления уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС информации в электронной форме в рамках формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза и аналогичный документ по нефти и нефтепродуктам.

В Союзе продолжается подготовка нормативно-правовых документов, необходимых для запуска общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Утвержденные порядки определяют правила представления уполномоченными органами стран Союза в Комиссию информации в электронной форме, включая перечень информации, подлежащей обмену, и периодичность осуществления такого обмена.

На портале Союза будет публиковаться информация об основных производственных показателях газовой и нефтяной отраслей государств-членов, оптовых ценах на газ, нефть и нефтепродукты, тарифах на их транспортировку, международных договорах, методиках формирования тарифов на услуги по транспортировке газа, нефти и нефтепродуктов и др. Также предусматривается размещение сведений о планах по модернизации и строительству объектов газотранспортных систем, развитию систем транспортировки нефти и нефтепродуктов, об инфраструктурных ограничениях при транспортировке и поставке энергоресурсов между государствами Союза. Публикация соответствующей информации позволит участникам общих рынков оперативно получать необходимые сведения.

Порядки приняты в соответствии с утвержденными главами государств программами формирования общих рынков энергоресурсов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.09.2019
валюта курс
EUR 2.3176
USD 2.1190
RUB 3.1670
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3176 +0.0054
USD 2.1190 +0.0141
RUB 3.1670 +0.0067
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3230 2.3250
USD 2.1160 2.1200
RUB 3.1700 3.1750
подробнее

Конвертация в банках
на 04.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0960 1.1000
EUR/RUB 73.2100 73.5500
USD/RUB 66.6000 67.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте