Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 2 сентября рассмотрела вопросы формирования общих рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщает ЕЭК, коллегия ЕЭК утвердила Порядок представления уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС информации в электронной форме в рамках формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза и аналогичный документ по нефти и нефтепродуктам.

В Союзе продолжается подготовка нормативно-правовых документов, необходимых для запуска общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Утвержденные порядки определяют правила представления уполномоченными органами стран Союза в Комиссию информации в электронной форме, включая перечень информации, подлежащей обмену, и периодичность осуществления такого обмена.

На портале Союза будет публиковаться информация об основных производственных показателях газовой и нефтяной отраслей государств-членов, оптовых ценах на газ, нефть и нефтепродукты, тарифах на их транспортировку, международных договорах, методиках формирования тарифов на услуги по транспортировке газа, нефти и нефтепродуктов и др. Также предусматривается размещение сведений о планах по модернизации и строительству объектов газотранспортных систем, развитию систем транспортировки нефти и нефтепродуктов, об инфраструктурных ограничениях при транспортировке и поставке энергоресурсов между государствами Союза. Публикация соответствующей информации позволит участникам общих рынков оперативно получать необходимые сведения.

Порядки приняты в соответствии с утвержденными главами государств программами формирования общих рынков энергоресурсов.