Польская нефтегазовая компания (PGNiG) приобретет сжиженный природный газ в США, который будет продан компании «Энергетические Ресурсы Украины» (ЭРУ) после регазификации. Об этом сообщается на сайте ЭРУ.

"Уже в начале ноября в рамках соглашения сжиженный газ прибудет в польский СПГ-терминал имени президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце. СПГ поступит в польскую систему передачи после регазификации, откуда он попадет в Украину через газовое соединение в Германовице и будет передан компании ЭРУ. Поставки для ЭРУ будут осуществляться до конца 2019 года", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Отмечается, что закупленный объем газа будет использован для поставки украинским потребителям в зимний период.

«Данный объем мы законтрактовали с целью его закачки и хранения в ПХГ для дальнейшей поставки потребителям в зимний период - именно так мы делаем вклад в энергонезависимость страны в течение неопределенного и особенно рискованного зимнего сезона 2019-2020 годов», - сообщил директор ООО «ЭРУ Трейдинг» Ярослав Мудрый.

Рассматривается также возможность дальнейшей транспортировки газа по этому направлению в Венгрию, Румынию и Молдову.

PGNiG и ERU сотрудничают уже на протяжении нескольких лет. В августе 2016 года PGNiG впервые начала экспортировать газ в Украину, где получателем выступила ЭРУ. В прошлом обе компании совместно поставляли природный газ для нужд Укртрансгаза - украинского оператора системы передачи и хранения.

Польская нефтегазовая компания (PGNiG) занимается разведкой и добычей природного газа и сырой нефти, а также импортом, хранением, продажей, распределением газообразного и жидкого топлива, производством тепла и электроэнергии, предоставляя, кроме этого, услуги по геофизике и бурению. Ее дочерние компании и филиалы осуществляют геологоразведочную и производственную деятельность в Норвегии и Пакистане, которые занимаются продажей газа в Германии и трейдингом СПГ через офис в Лондоне.

«Энергетические ресурсы Украины» («ЭРУ») - группа компаний с иностранными инвестициями, специализирующаяся на реализации проектов в украинской энергетике, объединяет экспертизу, сформированную за более чем 35 лет реализации международных проектов с глубоким пониманием местного рынка. В 2016-2019 годах украинский трейдер ООО «ЭРУ Трейдинг», дочерняя компания ERU Corporation, занимает лидирующие позиции среди частных импортеров природного газа. В июле 2019 года ООО «ЭРУ Трейдинг» стала первой компанией, осуществившей импорт электроэнергии из стран Европы в Украину.