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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В СТРАНАХ ЕАЭС ОБСУДЯТ НА ФОРУМЕ «ЕВРАЗИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ-2019»
13:43 29.08.2019
25 сентября на площадке IV Международного выставочного форума «Евразийская неделя-2019» под председательством члена коллегии (министра) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимура Жаксылыкова состоится панельная сессия «Бизнес, деньги, человек: подходы к углублению интеграции в ЕАЭС».
«Формирование необходимой экосистемы для предпринимательской деятельности в ЕАЭС – принципиально важная задача, во многом определяющая темпы экономического роста ЕАЭС. Вместе с тем далеко
не всегда бизнес имеет четкое представление о том, как работает эта система. «Евразийская неделя» помогает восполнить этот пробел», – считает Тимур Жаксылыков.
Как сообщает ЕЭК, в ходе сессии будут выработаны решения по формированию набора инструментов практического выполнения правил единого рынка услуг, совершенствованию бизнес-климата в ЕАЭС, расширению секторального охвата единого рынка услуг и повышению уровня вовлеченности в него субъектов предпринимательства стран ЕАЭС, реализации потенциала взаимных трансграничных «перетоков» субъектов предпринимательства, услуг и инвесторов между государствами Союза и другим направлениям.
«Форум «Евразийская неделя – 2019» – уникальная возможность для предпринимателей и тех, кто только начинает свой бизнес в ЕАЭС, получить понимание реальных возможностей и особенностей регулирования бизнес-процессов на интеграционном пространстве», – сказал министр ЕЭК.
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