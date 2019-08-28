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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕАЭС И ИРАН ПЕРЕХОДЯТ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТОРГОВЛИ
11:16 29.08.2019

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян и посол Ирана в Российской Федерации Мехди Санаи обменялись нотами о завершении процедур, необходимых для вступления в силу Временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном в ходе встречи, которая состоялась в ЕЭК 28 августа.

Как сообщает ЕЭК, это означает, что уже 27 октября соглашение начнет действовать.

Приветствуя посла Ирана и назвав завершение ратификационных процедур историческим событием, Тигран Саркисян отметил большую роль в достижении успешного результата лично Мехди Санаи, а также члена Коллегии (министра) по торговле Комиссии Вероники Никишиной.

«Главы государств Евразийского экономического союза заявили, что формирование зоны свободной торговли с Исламской Республикой Иран является приоритетом в деятельности Евразийской экономической комиссии, – подчеркнул председатель коллегии ЕЭК. – Это означает, что они дали нам мандат на ведение переговоров с нашими иранскими коллегами. И сегодня для нас – большой день, поскольку мы получили официальное подтверждение того, что документ совсем скоро вступит в силу».

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении тесного сотрудничества, в том числе направленного на реализацию соглашения. Так, уже начат диалог об углублении сотрудничества между таможенными службами, осуществляется согласование формата работы бизнес-диалога, создание которого также предусмотрено соглашением.

Мехди Санаи предложил провести в ближайшее время в Иране совместную с ЕЭК бизнес-конференцию для разъяснения иранским предпринимателям преимуществ в торговле на едином рынке ЕАЭС.
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