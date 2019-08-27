Несмотря на снижение индексов значимости и интенсивности взаимной торговли Кыргызстана со странами ЕАЭС в 2018 г., эти показатели сохраняют высокие значения, и Кыргызстан обладает второй после Беларуси наиболее интегрированной экономикой в ЕАЭС. Об этом говорится в докладе «Основные тенденции интеграционного развития Кыргызстана в 2018 году», подготовленном Центром интеграционных исследований Дирекции по аналитической работе ЕАБР.

Значение и интенсивность взаимной торговли Кыргызстана со странами ЕАЭС снизились в 2018 г. в результате сокращения взаимных поставок (экспортных и импортных) практически по отношению ко всем странам Союза, кроме России. На этом фоне наращивание экспорта в Россию компенсировало негативный эффект на потоки взаимной торговли и экономику со стороны сокращения товарооборота с другими странами ЕАЭС, в частности, с Казахстаном. Важным фактором ослабления значения и интенсивности взаимной торговли выступили также более высокие темпы расширения внешней торговли с прочими странами.

В результате по итогам 2018 г. экспорт Кыргызстана в страны ЕАЭС вырос на 0,1%, а импорт сократился на 4%. При этом, если объемы экспорта были примерно на одном уровне квартал к кварталу, то импорт имел повышательную тенденцию. Основу этой тенденции составлял рост импорта нефтепродуктов, он увеличивался в течение всего года в результате формирования более высоких цен на энергоресурсы в 2018 г. Остальные крупные позиции импорта были относительно стабильны. Основу экспортной специализации Кыргызстана составили предметы одежды и руды: на указанные товарные группы в 2018 г. приходилось соответственно 25% и 18% внутрисоюзного экспорта Кыргызстана. Значим также удельный вес меди и изделий из нее и молочной продукции, яиц и меда, доли остальных товарных групп не достигают 5%.

Важным интеграционным каналом остается финансовый. Денежные переводы, поступающие из России и Казахстана, увеличились в 2018 г. и сохраняют стратегическое значение для стимулирования потребительского и инвестиционного компонентов внутреннего спроса, а также для платежного баланса Кыргызстана в целом, компенсируя существенный дефицит внешней торговли. Одним из инструментов для инвестиционной деятельности является Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР), через который реализуются различные совместные инвестиционные проекты на территории КР.

Корпоративное сотрудничество Кыргызстана со странами ЕАЭС продолжает развиваться и сконцентрировано, прежде всего, на России и Казахстане. Основные сферы сотрудничества – газ и нефтепродукты; горно-металлургический сектор; транспорт; энергетика; банковский сектор и страхование; сельское хозяйство и пищевая промышленность. Тем не менее периодически появляются новости о том, что казахстанская или российская сторона возвращает сельскохозяйственную или пищевую продукцию, произведенную в Кыргызстане. Однако КР с помощью финансовой и технической поддержки партнеров по ЕАЭС активно работает над созданием необходимых лабораторий и сертификационных центров, чтобы исключить подобные случаи в будущем.