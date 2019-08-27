Россельхознадзор отменил введенные ранее ограничения на поставки в Россию сухой молочной продукции двух белорусских предприятий.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 28 августа 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию сухой молочной продукции, производимой двумя белорусскими предприятиями: «Сморгонские молочные продукты» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» и ОАО «Здравушка-милк» производственный участок Березинский», - говорится в сообщении ведомства.

В нем поясняется, что решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования и принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Отправляемая в Россию продукция указанных предприятий должна быть выработана с 28 августа 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.