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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ОТМЕНИЛ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКИ В РОССИЮ СУХОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ДВУХ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
10:32 28.08.2019
Россельхознадзор отменил введенные ранее ограничения на поставки в Россию сухой молочной продукции двух белорусских предприятий.
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 28 августа 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию сухой молочной продукции, производимой двумя белорусскими предприятиями: «Сморгонские молочные продукты» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» и ОАО «Здравушка-милк» производственный участок Березинский», - говорится в сообщении ведомства.
В нем поясняется, что решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования и принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
Отправляемая в Россию продукция указанных предприятий должна быть выработана с 28 августа 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
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