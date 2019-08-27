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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАВТОДОР РЕАЛИЗУЕТ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ ВЗВЕШИВАНИЯ В ДВИЖЕНИИ WІM
14:45 27.08.2019
Две из шести площадок для автоматического взвешивания в движении на дороге М-06 будут установлены до 30 августа. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
По словам Славомира Новака, руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины, этот проект открывает новую эру функционирования дорожной инфраструктуры Украины – ведь с помощью современных технических мер мы повысим безопасность дорожного движения, обеспечим сохранение автомобильных дорог от разрушения и позволим получать достоверную ситуацию об интенсивности дорожного движения для планирования ремонтно-строительных работ.
В рамках реализации пилотного проекта, предусмотрено установление таких пунктов на подъездах к Киеву на дорогах М-03, М-01, М-05, М-07. Этот проект планируется за два-три года расширить по всей стране.
Система WіM должно стать частью общей системы ИТС (Интеллектуальные транспортные системы).
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