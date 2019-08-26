Внешнеторговый оборот России со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС, Союз), включая экспортные и импортные операции, В 2018 году составил 57,8 млрд долл. США (увеличение к 2017 году на 10,1%), в том числе экспорт 38,7 млрд долл. США (увеличение на 12,7%), импорт — 19,1 млрд долл. США (на 5,3% больше). Об этом говорится в докладе «Основные тенденции интеграционного развития России в 2019 году», подготовленном Дирекцией по аналитической работе Евразийского банка развития (ЕАБР).

Формирование благоприятных условий внешней торговли для России в течение года, улучшение ценовой конкурентоспособности в результате ослабления рубля, интенсификация торгового, политического, инвестиционного и институционального, транспортного взаимодействия в рамках ЕАЭС, государственная поддержка экспортеров, а также расширение внешнего спроса выступили основными факторами динамичного роста экспорта. Кроме того, увеличению профицита торгового баланса России относительно всех стран ЕАЭС способствовало использование различных нетарифных барьеров в условиях проводимой экономической политики, нацеленной на развитие импортозамещения в промышленности. В результате многие отрасли российской промышленности, задействованные в евразийском сотрудничестве, получили дополнительный стимул со стороны расширения потоков взаимной торговли со странами Союза.

Несмотря на рост как физических, так и стоимостных объемов внешнеторгового оборота России со странами ЕАЭС, удельный вес Союза в совокупных объемах внешней торговли России снизился по итогам года в силу стремительного увеличения сырьевого экспорта по направлению прочих стран. С точки зрения двух показателей значимости и интенсивности взаимной торговли Россия в силу своих масштабов и сырьевой специализации в потоках международной торговли находится на самом низком уровне по сравнению с другими странами ЕАЭС. Тем не менее Россия имеет ключевое значение для всех остальных стран Союза в качестве основного поставщика товаров (65,3% экспортных поставок взаимной торговли) или же в качестве крупнейшего рынка сбыта (31,2% импортных поставок Союза), снимающего для промышленных предприятий стран ЕАЭС любые ограничения, связанные с размерами рынка. Взаимная же торговля играет важную роль в диверсификации и развитии российских предприятий обрабатывающей промышленности.

Финансовые каналы интеграции сохраняют стратегическое значение для партнеров России по ЕАЭС, так как она выступает преимущественно в качестве чистого донора. По итогам 2018 года, несмотря на обесценение рубля в течение года и сокращение притока трудовых мигрантов, объемы перечислений из России по направлению стран ЕАЭС выросли на 6,9% (по сравнению с 2017 годом) и составили в совокупности 4,6 млрд долл. США. Ухудшение инвестиционного климата затронуло инвестиционный канал, и значение данного канала ослабло, но Россия сохраняет роль одного из основных источников прямых иностранных инвестиций для региона.

Углубление и расширение интеграции в рамках ЕАЭС зафиксировано в Концепции внешней политики России в качестве ключевой задачи. Развитие евразийской интеграции является также одной из задач, поставленных Россией в рамках стартовавшего в октябре 2018 года национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В частности, этот проект нацелен на формирование эффективной системы разделения труда и производственной кооперации в рамках Союза, а также на увеличение объема взаимной торговли и взаимных инвестиций между государствами — членами ЕАЭС минимум в 1,5 раза. Данных принципов Россия придерживалась в ходе своего председательства в ЕАЭС в 2018 году.