Украинские хлобороби в текущем маркетинговом году уже намолотили 39 млн тонн зерна при средней урожайности 39 центнеров с гектара. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

"По состоянию на 23 августа украинские аграрии провели уборку зерновых и зернобобовых культур на 10,0 млн га или 65% к прогнозу и намолотили 39,0 млн тонн зерна при средней урожайности 39,0 ц/га", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В частности, собрано: ранних зерновых и зернобобовых культур – 38,9 млн тонн с площади 9,9 млн га или 99,6%; гречихи – 4,0 тыс. тонн с площади 4,0 тыс. га или 5%; проса – 37 тыс. тонн с площади 20 тыс. га или 23%.

"Наибольший вал зерна намолотили аграрии в Одесской – 3,1 млн тонн, Запорожской – 3,0 млн тонн, Харьковской – 2,8 млн тонн, Днепропетровской – 2,7 млн тонн, Николаевской – 2,6 млн тонн областях", - проинформировали в профильном ведомстве.

Кроме того, подсолнечника собрано 30,0 тыс. тонн с площади 19,0 тыс. га.

Наряду с уборкой урожая производится посев озимого рапса под урожай 2020 года. В настоящее время посеяно 549 тыс. га или 51% к прогнозу.