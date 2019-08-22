В Украине принято решение о начале специального расследования относительно импорта некоторых азотных удобрений независимо от страны происхождения и экспорта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли по результатам заседания Межведомственной комиссии по международной торговле, которое состоялось 21 августа.

"По результатам проведения заседания, комиссия приняла решение о возбуждении и проведении специального расследования относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений (в частности, нитрата аммония и известняково-аммиачной селитры, карбамида и карбамидо-аммиачной смеси) независимо от страны происхождения и экспорта", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Также возбуждено специальное расследование относительно импорта в Украину минеральных удобрений с содержанием азота и фосфора и минеральных удобрений с содержанием азота, фосфора, калия, которые классифицируются по коду УКТВЭД 3105, независимо от страны происхождения и экспорта, добавили в пресс-службе.

Кроме того, решено продлить действие антидемпинговых мер относительно импорта в Украину электрических ламп накаливания из Китайской Народной Республики.

Напмним, 25 января 2019 года Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о применении антидемпинговых мер в отношении электрических ламп накаливания из Беларуси.