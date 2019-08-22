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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА НАЧАЛА РАССЛЕДОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ИМПОРТА АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ
17:36 22.08.2019
В Украине принято решение о начале специального расследования относительно импорта некоторых азотных удобрений независимо от страны происхождения и экспорта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли по результатам заседания Межведомственной комиссии по международной торговле, которое состоялось 21 августа.
"По результатам проведения заседания, комиссия приняла решение о возбуждении и проведении специального расследования относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений (в частности, нитрата аммония и известняково-аммиачной селитры, карбамида и карбамидо-аммиачной смеси) независимо от страны происхождения и экспорта", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Также возбуждено специальное расследование относительно импорта в Украину минеральных удобрений с содержанием азота и фосфора и минеральных удобрений с содержанием азота, фосфора, калия, которые классифицируются по коду УКТВЭД 3105, независимо от страны происхождения и экспорта, добавили в пресс-службе.
Кроме того, решено продлить действие антидемпинговых мер относительно импорта в Украину электрических ламп накаливания из Китайской Народной Республики.
Напмним, 25 января 2019 года Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о применении антидемпинговых мер в отношении электрических ламп накаливания из Беларуси.
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