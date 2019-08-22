Государственная инспекция ядерного регулирования Украины признала неэффективной работу предприятия «Государственный центр регулирования качества поставок и услуг» и приняла решение о его ликвидации. Об этом сообщает прес-служба ГИЯРУ.

"Инспекция издала приказ №362 «О прекращении деятельности государственного предприятия «Государственный центр регулирования качества поставок и услуг». Соответствующая запись о нахождении предприятия в состоянии прекращения внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Отмечается, что решение о ликвидации принято по результатам анализа финансово-экономической деятельности предприятия и перспектив его развития. ГИЯРУ признала работу ГП «Госцентркачества» неэффективной.

Также принято решение включить функции оценки (подтверждения) соответствия в сфере использования ядерной энергии в Устав Государственного предприятия «Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности».

Как сообщалось, ГП «Госцентркачества» создано в 1992 году в структуре Госатомнадзора Украины с целью обеспечения государственного надзора за качеством оборудования, поставляемого на атомные электростанции. С 1996 года предприятие получило статус государственного и вошло в сфере управления Госатомрегулирования.

В уставе предприятия определены основные функции по выполнению: экспертиз технических условий на продукцию, которая важна для безопасности, участия в приемочных испытаниях и аттестациях технологии сварки; оценки соответствия в соответствии с действующими техническими регламентами; метрологического обеспечения деятельности Госатомрегулирования.