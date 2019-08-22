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ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ ОЗНАКОМИЛИСЬ С ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКОЙ ЕЭК ПО ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ
09:52 22.08.2019

В Бресте 19 августа состоялось первое из трех выездных заседаний общественной приемной блока по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), запланированных до 22 августа в Республике Беларусь.

Как сообщает ЕЭК, в нем приняли участие представители более 70 предприятий и органов власти.

Общественные приемные – новый формат взаимодействия с бизнесом. Здесь предприниматели напрямую могут задать интересующие их вопросы, получить консультации по правилам ведения бизнеса на трансграничных рынках, составить с учетом всех требований заявление в Комиссию.

В заседании приняли участие представители бизнес-сообщества и органов исполнительной власти.

Участники ознакомились с правоприменительной практикой Комиссии по защите конкуренции, с законодательными нормами Договора о ЕАЭС, включая требования к заявлениям, подаваемым в ЕЭК, о нарушении правил конкуренции на трансграничных рынках Союза. Эксперты блока также разъяснили основные запреты и штрафные санкции, предусмотренные за нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках Союза.

По словам директора Департамента конкурентной политики и политики в области государственных закупок ЕЭК Алии Джумабаевой, большая часть жалоб поступает от субъектов из Беларуси, России, Казахстана, Армении. «Речь идет о нарушении общих принципов и правил конкуренции, когда ограничиваются права субъектов или идет злоупотребление доминирующим положением, либо недобросовестная конкуренция. Субъекты хозяйствования могут обратиться к нам с жалобой, Комиссия будет рассматривать подобные дела, и, если будет выявлено нарушение, виновным грозят очень большие штрафы», – отметила представитель ЕЭК.

В мероприятии от комиссии приняли участие представители Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер, а также Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК.

Во второй части заседания эксперты ЕЭК провели индивидуальные консультации с предпринимателями.
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