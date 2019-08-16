Общий электроэнергетический рынок ЕАЭС будет запущен не позже 1 января 2025 года. Эта дата названа на выездном заседании Консультативного комитета по электроэнергетике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в Чолпон-Ате (Кыргызстан).

«Создание общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – один из важных этапов развития интеграционных процессов на евразийском пространстве. Хочу отметить, что формирование рынка направлено, прежде всего, на переход к рыночным, в том числе биржевым, механизмам ценообразования, а также обеспечение добросовестной конкуренции», – подчеркнул член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиль Кайкиев.

Как напоминает ЕЭК, в мае этого года в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета главы государств подписали международный договор о формировании общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. Документ определил правовые основы его создания, функционирования и развития, органы и организации, которые осуществляют управление и обеспечение функционирования общего электроэнергетического рынка Союза, его участников и инфраструктурные организации, а также способы торговли электроэнергией.

По словам министра ЕЭК, создание общего рынка электроэнергии позволит предпринимателям свободно выбирать поставщиков энергоресурсов, что положительно скажется на себестоимости производимой продукции. Кроме того, это укрепит энергобезопасность государств ЕАЭС, будет способствовать формированию прозрачных цен на электроэнергию, устойчивому развитию экономик евразийской «пятерки».

«Но для этого нам нужно проделать еще много работы, продолжая разработку правовых основ рынка», – отметил Эмиль Кайкиев.

Необходимо, например, завершить разработку правил функционирования общего электроэнергетического рынка. Это четыре документа, которые будут регулировать торговлю электроэнергией, ее транзит через страны Союза, распределение пропускной способности межгосударственных линий электропередачи и информационный обмен на рынке.

Кроме того, ранее подписанный договор о рынке электроэнергии предусматривает организацию электронной торговли этим энергоресурсом, а значит, следует подготовить регламенты такой торговли.

В этом году комиссия планирует внести на утверждение главами государств ЕАЭС план принятия всех необходимых для работы рынка документов. Его проект согласован на заседании Консультативного комитета. Как считают члены комитета, не позднее 1 января 2024 года нужно запустить общий электроэнергетический рынок в имитационном режиме, что позволит протестировать правила его функционирования, а также настроить электронную систему торговли электроэнергией.

На заседании Консультативного комитета также обсуждены возможные пути реализации инициативы президента Кыргызстана Республики Сооронбая Жээнбекова о создании органа по регулированию общего электроэнергетического рынка Союза. Специальной рабочей группе – подкомитету по формированию общего электроэнергетического рынка ЕАЭС – поручено тщательно проработать этот вопрос.