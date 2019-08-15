|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.08.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СНЯЛ ЗАПРЕТ НА ПОСТАВКИ С ТРЕХ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
13:41 16.08.2019
Россельхознадзор отменяет с 16 августа введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции трех белорусских предприятий.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 16 августа 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию следующей продукции, производимой тремя белорусскими предприятиями: ООО "Акдимол" - продукции, за исключением той, которая запрещена к ввозу указаниями Россельхознадзора, ОАО "Борисовский мясокомбинат №1" - говядины, говяжьих мясопродуктов, ОАО "Молодечненский молочный комбинат" - цельномолочной продукции", - говорится в сообщении ведомства.
В нем отмечается. Что решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований, принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также с учетом гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
Отправляемая в Россию продукция данных предприятий должная быть выработана с 16 августа 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 15.08.2019
Курсы в банках
на 16.08.2019
Конвертация в банках
на 16.08.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте