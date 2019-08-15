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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СНЯЛ ЗАПРЕТ НА ПОСТАВКИ С ТРЕХ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
13:41 16.08.2019

Россельхознадзор отменяет с 16 августа введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции трех белорусских предприятий.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 16 августа 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию следующей продукции, производимой тремя белорусскими предприятиями: ООО "Акдимол" - продукции, за исключением той, которая запрещена к ввозу указаниями Россельхознадзора, ОАО "Борисовский мясокомбинат №1" - говядины, говяжьих мясопродуктов, ОАО "Молодечненский молочный комбинат" - цельномолочной продукции", - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается. Что решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований, принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также с учетом гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Отправляемая в Россию продукция данных предприятий должная быть выработана с 16 августа 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
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