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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ВВП УКРАИНЫ УСКОРИЛСЯ ДО 4,6%
11:07 15.08.2019
Реальный валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2019 года по сравнению со вторым кварталом прошлого года вырос на 4,6%. Об этом со ссылкой на данные Госстата сообщает Урядовий портал.
"Рост экономики Украины во втором квартале текущего года по сравнению со вторым кварталом прошлого года, составил 4,6%, что является лучшим результатом за последние 2,5 года. Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, по сравнению с первым кварталом текущего года, рост составил 1,6%, что также является пиковым", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Отмечается, что в целом экономика Украины растет уже 14 кварталов подряд.
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