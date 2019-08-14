Реальный валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2019 года по сравнению со вторым кварталом прошлого года вырос на 4,6%. Об этом со ссылкой на данные Госстата сообщает Урядовий портал.

"Рост экономики Украины во втором квартале текущего года по сравнению со вторым кварталом прошлого года, составил 4,6%, что является лучшим результатом за последние 2,5 года. Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, по сравнению с первым кварталом текущего года, рост составил 1,6%, что также является пиковым", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Отмечается, что в целом экономика Украины растет уже 14 кварталов подряд.