Россельхознадзор отменил введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции двух белорусских предприятий.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 14 августа 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции ООО «Белросморепродукт» и ОАО «Брестский мясокомбинат» (за исключением продукции, запрещенной к ввозу указаниями Россельхознадзора от 09.04.2018 № ФС-КС-7/8309, от 22.03.2019 № ФС-НВ-7/7259, от 28.03.2019 № ФС-НВ-7/7808 и от 04.04.2019 № ФС-КС-7/8474)», - говорится в сообщении ведомства.

В нем поясняется, что решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований, принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Отправляемая в Россию продукция данных предприятий должная быть выработана с 14 августа 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.