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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ОТМЕНИЛ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКИ В РОССИЮ ПРОДУКЦИИ ДВУХ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
09:48 15.08.2019
Россельхознадзор отменил введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции двух белорусских предприятий.
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 14 августа 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции ООО «Белросморепродукт» и ОАО «Брестский мясокомбинат» (за исключением продукции, запрещенной к ввозу указаниями Россельхознадзора от 09.04.2018 № ФС-КС-7/8309, от 22.03.2019 № ФС-НВ-7/7259, от 28.03.2019 № ФС-НВ-7/7808 и от 04.04.2019 № ФС-КС-7/8474)», - говорится в сообщении ведомства.
В нем поясняется, что решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований, принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
Отправляемая в Россию продукция данных предприятий должная быть выработана с 14 августа 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
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