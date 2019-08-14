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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС БУДЕТ МАРКИРОВАТЬСЯ ОБУВЬ
17:35 14.08.2019

Совет ЕЭК, состоявшийся в Чолпон-Ате, в соответствии с соглашением о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) принял решение ввести маркировку обуви средствами идентификации.

Как сообщает ЕЭК, введение маркировки не создаст дополнительных препятствий для свободного движения товаров в Союзе. Наоборот, при этом должны максимально учитываться интересы бизнеса, связанные с возможным введением дополнительных требований к деятельности хозяйствующих субъектов на национальном уровне.

Ключевым аспектом принятого решения является возможность введения маркировки в Союзе по единым техническим правилам и стандартам, утверждаемым решением Совета Комиссии, с возможностью для государств-членов подключаться к системе маркировки ЕАЭС по мере технологической, организационной и нормативно-правовой готовности.

Совет ЕЭК утвердил перечень обуви, подлежащей маркировке средствами идентификации; средства идентификации, их характеристики, порядок их генерации, а также состав и структуру информации, которая должна содержаться в средствах идентификации на основе сведений (при их наличии), содержащихся в едином реестре средств идентификации. Утверждены, кроме того, порядок маркировки товаров, требования к формату, составу и структуре сведений о маркированных товарах, передаваемых между уполномоченными органами государств-членов, с одной стороны, и между компетентными органами стран Союза и Евразийской экономической комиссией, с другой, а также сроки передачи таких сведений. Утвержден минимальный состав сведений о маркированном товаре, содержащихся в информационной системе маркировки товаров, доступ к которым предоставляется потребителям и другим заинтересованным лицам, в том числе посредством информационных сервисов в составе национальных компонентов и интеграционного компонента информационной системы маркировки товаров.

Страны Союза для обеспечения беспрепятственного оборота маркированной обуви средствами идентификации должны будут до 1 марта 2020 года определить национальных операторов.

До даты введения маркировки на своей территории национальные операторы государств-членов, которые не ввели маркировку, обеспечивают предоставление кодов маркировки участникам оборота товаров, полученных от национального оператора (администратора) государства-члена, которое ввело маркировку на своей территории.

Национальные операторы обеспечивают обмен информацией о маркированной обуви, реализованной в рамках трансграничной взаимной торговли. Взаимодействие между национальными операторами осуществляется посредством интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза.
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