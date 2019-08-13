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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
НА РЕМОНТ МОСТА НА ГРАНИЦЕ С БЕЛАРУСЬЮ ПОЙДЕТ 16 МЛН ГРИВЕН ИЗ БЮДЖЕТА
12:13 14.08.2019
На украинском-белорусской границе в пределах Овручского района Житомирщины начали полное восстановление моста, на который в этом году из госбюджета выделили 16 млн грн. Об этом в Facebook информирует пресс-служба Службы автомобильных дорог в Житомирской области.
«Мост на границе Украины с Республикой Беларусь в Овручскому районе Житомирской области закрыт в связи с его полным восстановлением. С сегодняшнего дня движение транспортных средств будет осуществляться по временном искусственном сооружении, которое уже устроила подрядная организация рядом со старым мостом», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Отмечается, что строительство моста через реку Желонь на четвертом километре пути общего пользования государственного значения М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (через Винницу) рассчитано на 2 года.
На начальном этапе строительства из государственного бюджета выделено 16 млн грн. Работами занимается подрядная организация ОАО «МСУ-3».
Восстановленное сооружение будет иметь длину 79 погонных метров с габаритами проезда 9,5 метров и двумя служебными проходами по 75 сантиметров.
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