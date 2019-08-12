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СОВЕТ ЕЭК ПРИНЯЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ЕАЭС «О ТРЕБОВАНИЯХ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ»
09:52 13.08.2019

Совет ЕЭК принял технический регламент ЕАЭС «О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств».

Как сообщает ЕЭК, документ распространяется на холодильники, телевизоры, компьютеры, стиральные и посудомоечные машины, кондиционеры воздуха, комнатные вентиляторы, водяные насосы и другие электроприборы. Он разработан Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) совместно со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), чтобы обеспечить энергетическую эффективность этих приборов и сберечь тем самым энергоресурсы.

Кроме того, техрегламент ЕАЭС поможет предупредить действия недобросовестных предпринимателей, которые порой вводят потребителей в заблуждение относительно энергетической эффективности таких устройств.

Для лучшего информирования покупателей отдельные виды энергопотребляющих устройств будут снабжены специальными этикетками и техническими листами об энергетической эффективности. Устанавливаются классы энергоэффективности таких устройств. Также техрегламент предусматривает утверждение Комиссией форм этикеток энергетической эффективности.

Энергопотребляющие устройства будут выпускаться на рынок Союза, только если отвечают нормам названного технического регламента и других техрегламентов, которые на них распространяются, и при условии, что прошли определенную процедуру оценки соответствия. Они маркируются единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС.

В соответствии с решением Совета ЕЭК намечено поэтапное введение в действие отдельных требований техрегламента Союза, что позволит обеспечить плавный переход производителей энергопотребляющих устройств на единые обязательные требования.
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