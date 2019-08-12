За первое полугодие 2019 года в Украине было выпущено 85,4 млн грн электронных денег, больше, чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в Facebook.

"В Украине наблюдается стабильный положительный тренд использования электронных денег. Так, в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло существенное увеличение: объемов выпущенных электронных денег – до 85,4 млн грн (более чем вдвое), объемов операций с электронными деньгами – до 4,9 млрд грн (больше на 60%), количества электронных кошельков –до 67,9 млн штук (больше на 20%)", - говорится в сообщении НБУ, которое цитирует Укринформ.

Как известно, электронные деньги — единицы стоимости, которые хранятся на электронном устройстве, принимаются как средство платежа другими лицами и являются денежным обязательством этого лица. Максимальная сумма электронных денег, которая может храниться на электронном устройстве, составляет 4 000 грн при условии, если она не пополняется; если пополняется – 14 000 грн (сумма расчетов с помощью такого устройства не может превышать 62 000 грн на год).

Выпуск электронных денег может осуществлять исключительно банк. Банк, осуществляющий выпуск электронных денег, берет на себя обязательства по их погашению. Пользователем электронных денег может быть субъект хозяйствования или физическое лицо.