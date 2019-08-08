Коллегия ЕЭК 6 августа приняла Руководство по контролю рисков микробной контаминации лекарственного растительного сырья, растительных фармацевтических субстанций (препаратов на основе лекарственного растительного сырья) и лекарственных растительных препаратов.

Как сообщает ЕЭК, руководство позволит производителям выбирать различные методы обработки лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов, позволяющих контролировать степень их микробного обсеменения и не допускать размножения микроорганизмов в нем.

Принято также Руководство по оценке и контролю ДНК-реактивных (мутагенных) примесей в лекарственных средствах и установлению границ потенциального канцерогенного риска.

Документ устанавливает единую методику категоризации и контроля мутагенных примесей в составе фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов для ограничения создаваемого ими потенциального канцерогенного риска при наличии остатков таких примесей в лекарственных препаратах.