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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
КОЛЛЕГИЯ ЕЭК ПРИНЯЛА РУКОВОДСТВО ПО КОНТРОЛЮ РИСКОВ МИКРОБНОЙ КОНТАМИНАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
13:47 08.08.2019
Коллегия ЕЭК 6 августа приняла Руководство по контролю рисков микробной контаминации лекарственного растительного сырья, растительных фармацевтических субстанций (препаратов на основе лекарственного растительного сырья) и лекарственных растительных препаратов.
Как сообщает ЕЭК, руководство позволит производителям выбирать различные методы обработки лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов, позволяющих контролировать степень их микробного обсеменения и не допускать размножения микроорганизмов в нем.
Принято также Руководство по оценке и контролю ДНК-реактивных (мутагенных) примесей в лекарственных средствах и установлению границ потенциального канцерогенного риска.
Документ устанавливает единую методику категоризации и контроля мутагенных примесей в составе фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов для ограничения создаваемого ими потенциального канцерогенного риска при наличии остатков таких примесей в лекарственных препаратах.
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