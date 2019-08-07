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УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩИХ ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЕАЭС ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ МЕР
12:43 08.08.2019

Утверждены Правила реализации общих процессов в сфере информационного обеспечения применения в ЕАЭС ветеринарно-санитарных мер.

Как сообщает ЕЭК, это поможет обеспечить автоматизированный обмен информацией в электронном виде между уполномоченными органами стран Союза и Комиссией посредством реализации общих процессов в сфере ветеринарно-санитарных мер с использованием интегрированной информационной системы ЕАЭС. В практику работы уполномоченных органов всех союзных стран войдет использование электронных ветеринарных сертификатов. Будет обеспечена более эффективная прослеживаемость подконтрольных товаров, перемещаемых между государствами-членами.

В результате сократится время ветеринарного контроля, повысится его эффективность. Благодаря более оперативному обмену информацией между уполномоченными органами снизится риск ввоза и перемещения товаров, опасных в ветеринарно-санитарном отношении.

Дополнены Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам) нормативами максимального допустимого уровня содержания в пищевой продукции ряда веществ. Это 3-монохлорпропандиол (3-MCPD), глицидол и их эфиры.

Эфиры 3-MCPD и глицидиловые эфиры жирных кислот являются пищевыми примесями. Они образуются при нагревании растительных масел выше 200о С, например при нарушении технологии на стадиях дезодорации в процессе рафинирования. Установление нормативов позволит защитить здоровье людей, особенно детей раннего возраста, при использовании пищевой продукции, в состав которой входят растительные масла. Новые требования вступят в силу после внесения в соответствующие техрегламенты Союза.
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