По итогам расследования в отношении импорта отдельных видов металлопроката коллегия ЕЭК применила специальную защитную меру на горячекатаный прокат сроком на 1 год в форме специальной квоты.

Как сообщает ЕЭК, ее объем установлен в размере 1 327 758 тонн. В рамках этого объема горячекатаный прокат будет поставляться в ЕАЭС без уплаты специальной пошлины, а свыше – с уплатой пошлины в размере 20% от таможенной стоимости. Защитная мера начнет примениться с 1 декабря 2019 года.

До этого момента коллегия ЕЭК определит порядок распределения специальной квоты между участниками ВЭД. Государства-члены ЕАЭС смогут воспользоваться методикой распределения, определенной коллегией комиссии, либо утвердить собственную методику.

Специальная защитная мера не будет распространяться на горячекатаный прокат из развивающихся или наименее развитых стран – пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС, кроме Республики Корея, а также из государств СНГ, кроме Украины.

Кроме того, 6 августа коллегия ЕЭК установила, что при таможенном декларировании физическими лицами наличных денежных средств и денежных инструментов необходимо представить документы для подтверждения их происхождения при превышении общей суммы, эквивалентной 100 тысячам долларов США.