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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ГРАЖДАН ЕАЭС ОБЯЖУТ ДОКАЗАТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЕ СВЫШЕ $100 ТЫС. НА ГРАНИЦАХ СОЮЗА
10:48 08.08.2019
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 6 августа установила порог наличных денег или денежных инструментов, свыше которого при прохождении таможни необходимо будет подтвердить их происхождение.
Как сообщает ЕЭК, этот порог составляет $100 тыс.
При прохождении границы нужно будет при таможенном оформлении суммы более чем в $100 тыс. «представить документы для подтверждения их происхождения».
В ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан.
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