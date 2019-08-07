СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

ГРАЖДАН ЕАЭС ОБЯЖУТ ДОКАЗАТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЕ СВЫШЕ $100 ТЫС. НА ГРАНИЦАХ СОЮЗА

10:48 08.08.2019 Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 6 августа установила порог наличных денег или денежных инструментов, свыше которого при прохождении таможни необходимо будет подтвердить их происхождение. Как сообщает ЕЭК, этот порог составляет $100 тыс. При прохождении границы нужно будет при таможенном оформлении суммы более чем в $100 тыс. «представить документы для подтверждения их происхождения». В ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан.