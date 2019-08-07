Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 6 августа рассмотрела вопросы в сферах торговли, таможенного сотрудничества, технического регулирования, обращения лекарственных средств, применения санитарных и ветеринарных мер, цифровизации экономики, функционирования внутреннего рынка стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщает ЕЭК, продлено действие нулевой ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС на отдельные виды какао-продуктов – необезжиренную какао-пасту, какао-масло и какао-жир – по 31 декабря 2022 года включительно.

Эти продукты являются промежуточными товарами переработки какао-бобов и используются для изготовления шоколада и различных изделий из него. Предприятия по переработке какао-бобов в какао-продукты есть во всех странах ЕАЭС, кроме Кыргызстана. Но с учетом спроса и имеющихся в государствах-членах мощностей, на внутреннем рынке Союза не хватает порядка 73 тысяч тонн в год необезжиренной какао-пасты, какао-масла и какао-жира.

Нулевая ставка поможет восполнить этот дефицит. Кроме того, принятая мера направлена на повышение конкурентоспособности производителей стран ЕАЭС.