|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.08.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС ПРОДЛЕНО ДЕЙСТВИЕ НУЛЕВОЙ СТАВКИ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ КАКАО-ПРОДУКТОВ
09:41 08.08.2019
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 6 августа рассмотрела вопросы в сферах торговли, таможенного сотрудничества, технического регулирования, обращения лекарственных средств, применения санитарных и ветеринарных мер, цифровизации экономики, функционирования внутреннего рынка стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Как сообщает ЕЭК, продлено действие нулевой ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС на отдельные виды какао-продуктов – необезжиренную какао-пасту, какао-масло и какао-жир – по 31 декабря 2022 года включительно.
Эти продукты являются промежуточными товарами переработки какао-бобов и используются для изготовления шоколада и различных изделий из него. Предприятия по переработке какао-бобов в какао-продукты есть во всех странах ЕАЭС, кроме Кыргызстана. Но с учетом спроса и имеющихся в государствах-членах мощностей, на внутреннем рынке Союза не хватает порядка 73 тысяч тонн в год необезжиренной какао-пасты, какао-масла и какао-жира.
Нулевая ставка поможет восполнить этот дефицит. Кроме того, принятая мера направлена на повышение конкурентоспособности производителей стран ЕАЭС.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 07.08.2019
Курсы в банках
на 08.08.2019
Конвертация в банках
на 08.08.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте