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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ОТМЕНЯЕТ ВВЕДЕННЫЕ РАНЕЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКИ В РОССИЮ ПРОДУКЦИИ ТРЕХ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
10:15 07.08.2019

Россельхознадзор отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции трех белорусских предприятий.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 8 августа 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию следующей продукции, производимой тремя белорусскими предприятиями: ОАО «Барановичский молочный комбинат» (сухой молочной продукции); «Сморгонские молочные продукты» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» (масла сливочного) и ОАО «Здравушка-милк» производственный участок Березинский (сливок пастеризованных наливом)», говорится в сообщении ведомства.

В нем поясняется, что решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований и гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Отправляемая в Россию продукция данных предприятий должная быть выработана с 8 августа 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
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