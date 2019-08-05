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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
«БЕЛКАБЕЛЬ» ЗАПОДОЗРИЛИ В НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ В ЕАЭС
09:55 06.08.2019
Департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) начал расследование по признакам возможного нарушения общих правил конкуренции, запрещенного пунктом 2 статьи 76 договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Как сообщает ЕЭК, весной этого года в комиссию поступило заявление ООО «Режевской кабельный завод» (Российская Федерация) о возможных признаках недобросовестной конкуренции в действиях членов Ассоциации предприятий кабельной промышленности «Белкабель» (Беларусь).
Согласно предоставленным материалам, Ассоциация разослала в адрес потенциальных покупателей продукции Режевского завода информационное письмо, содержащее искаженные сведения. Оно, по мнению заявителя, вводит в заблуждение потребителей в отношении качества его продукции, наносит ущерб деловой репутации завода, препятствует в заключении и исполнении договоров, развитию деловых отношений и продвижению его продукции на рыночных началах.
Для восстановления общих правил конкуренции на трансграничном рынке Департамент антимонопольного регулирования ЕЭК разработал проект предложения по устранению признаков нарушений и восстановлению конкуренции. Документ был согласован с антимонопольными ведомствами стран ЕАЭС, однако заявитель и потенциальные ответчики не достигли взаимного согласия по проекту и действиям, которые требуется совершить.
Поскольку стороны не пришли к согласию, в соответствии с порядком рассмотрения заявлений о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках, утвержденным Советом ЕЭК в 2012 году, комиссия приступила к расследованию.
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