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В УКРАИНЕ ВВЕЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА IBAN
14:56 05.08.2019

В Украине с 5 августа 2019 года вводится международный номер банковского счета IBAN, что даст возможность гармонизировать украинское платежное пространство с европейским. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"С 5 августа 2019 года новые счета клиентам банки будут открывать в соответствии с требованиями стандарта IBAN. В то же время действующие номера счетов банки будут менять в соответствии с требованиями настоящего стандарта с сохранением действующего номера аналитического учета", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В Нацбанке также информируют, что с 1 ноября 2019 года применение IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины во время осуществления переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах, в том числе при трансграничных переводах.

Внедрение международного стандарта даст возможность гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, а также будет способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей Национального банка. В целом использование стандарта IBAN благодаря сокращению реквизитов должно сделать более удобным оформление расчетных документов.

Благодаря этому клиенты банков смогут: удобно и просто идентифицировать плательщика и получателя средств, а также банк Украины, который их обслуживает; избежать ошибок в реквизитах счетов, благодаря сокращению реквизитов в расчетных документах и быстрее осуществлять переводы и получать средства.

Как известно, для Украины IBAN состоит из 29 буквенно-цифровых символов: кода страны, кода контрольного разряда, кода банка и номера счета. В результате введения IBAN по первым двум буквам сразу возможно распознать страну — участника расчета (UA — Украина), а с помощью контрольного разряда – обеспечить унифицированную проверку счета клиента на его корректность.
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