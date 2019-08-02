ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.08.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


НЕМЕЦКАЯ RWE ВПЕРВЫЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛАСЬ УСЛУГОЙ ХРАНЕНИЯ ГАЗА В УКРАИНЕ
12:46 05.08.2019

Немецкая энергетическая компания RWE впервые воспользовалась услугой хранения газа в режиме "таможенный склад" на территории Украины. До сих пор этот трейдер осуществлял операции по продаже газа исключительно на западной границе Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

"В июле ключевой игрок европейского рынка газа – немецкая компания RWE – впервые воспользовалась услугой хранения газа в режиме «таможенный склад» на территории Украины. До этого операции продажи газа этим трейдером осуществлялись исключительно на западной границе Украины", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Директор Оператора ПХГ Богдан Максимчук отметил, что украинский оператор дальнейшем развивать сервисы для удобства и выгоды клиентов.

"Очередным шагом, который сделает украинские газохранилища еще более востребованными у европейских игроков, станет введение услуги транспортировки на короткие расстояния – short-haul services", - прокомментировал Максимчук.

По данным председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболеву на 1 августа, Нафтогаз имеет контракты на хранение газа в подземных хранилищах газа с 31 иностранной компанией; в целом в режиме "таможенный склад" в украинских хранилищах сохраняется 1,4 млрд кубометров газа.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.08.2019
валюта курс
EUR 2.2796
USD 2.0553
RUB 3.1743
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.08.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2796 +0.0208
USD 2.0553 +0.011
RUB 3.1743 -0.0311
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2850 2.2940
USD 2.0550 2.0600
RUB 3.1550 3.1700
подробнее

Конвертация в банках
на 05.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1150
EUR/RUB 72.3000 73.9500
USD/RUB 65.0000 65.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте