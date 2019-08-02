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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
НЕМЕЦКАЯ RWE ВПЕРВЫЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛАСЬ УСЛУГОЙ ХРАНЕНИЯ ГАЗА В УКРАИНЕ
12:46 05.08.2019
Немецкая энергетическая компания RWE впервые воспользовалась услугой хранения газа в режиме "таможенный склад" на территории Украины. До сих пор этот трейдер осуществлял операции по продаже газа исключительно на западной границе Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.
"В июле ключевой игрок европейского рынка газа – немецкая компания RWE – впервые воспользовалась услугой хранения газа в режиме «таможенный склад» на территории Украины. До этого операции продажи газа этим трейдером осуществлялись исключительно на западной границе Украины", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Директор Оператора ПХГ Богдан Максимчук отметил, что украинский оператор дальнейшем развивать сервисы для удобства и выгоды клиентов.
"Очередным шагом, который сделает украинские газохранилища еще более востребованными у европейских игроков, станет введение услуги транспортировки на короткие расстояния – short-haul services", - прокомментировал Максимчук.
По данным председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболеву на 1 августа, Нафтогаз имеет контракты на хранение газа в подземных хранилищах газа с 31 иностранной компанией; в целом в режиме "таможенный склад" в украинских хранилищах сохраняется 1,4 млрд кубометров газа.
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