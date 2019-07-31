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ЕЭК УСТАНОВИЛА ДЛЯ БЕЛАРУСИ КВОТЫ НА ИМПОРТ МЯСА В 2020 ГОДУ
13:24 01.08.2019

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 31 июля установила на 2020 год тарифные квоты на отдельные виды сельскохозяйственных товаров, ввозимых в ЕАЭС, а также объемы тарифных квот на них.

Как сообщает ЕЭК, для Беларуси на будущий год допустимы квоты в следующих объемах: свинина – 20 тыс. тонн, обваленное мясо домашних кур – 10 тыс. тонн, обваленное мясо индеек – 0,9 тыс. тонн.

Для Казахстана квота на мясо крупного рогатого скота устанавливается в объеме 21 тыс. тонн, мясо птицы – 140 тыс. тонн.

Для Кыргызстана квота на мясо крупного рогатого скота составит 5 тыс. тонн, свинину – 3,5 тыс. тонн, мясо птицы – 58 тыс. тонн.

Для России предусмотрена квота на мясо крупного рогатого скота в объеме 570 тыс. тонн, мясо птицы – 364 тыс. тонн, молочной сыворотки – 15 тыс. тонн.

Армения проинформировала об отсутствии необходимости установления на 2020 год тарифных квот.

Одновременно решением коллегии ЕЭК предусмотрено, что государства-члены распределят объемы тарифных квот между участниками внешнеторговой деятельности в соответствии с национальным законодательством. Их уполномоченные органы будут выдавать лицензии на импорт продукции в рамках установленных тарифных квот. Россия будет распределять объемы тарифных квот между третьими странами в соответствии с национальным законодательством и ее обязательствами в рамках ВТО.

В пределах установленных тарифных квот допускается ввоз сельскохозяйственной продукции из третьих стран по более низким ставкам ввозных таможенных пошлин по сравнению со ставками Единого таможенного тарифа.
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