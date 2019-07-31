АО «Укртранснафта» получила от ПАО «Транснефть» часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает пресс-служба Укртранснафты в Facebook.

«Укртранснафта получила от Транснефти часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба". Это, в частности, уже позволило покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В Укртранснафте объяснили, что размер компенсации определяется в соответствии с дополнительным соглашением к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования российской компанией мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики.

Как сообщалось, 25 апреля 2019 года Укртранснафта вынужденно приостановила работу украинского участка нефтепровода "Дружба" из-за отказа принимать российское сырье с повышенным содержанием хлорорганики на приемо-сдаточном участке «Будковце» (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточном участке нефти «Фенешлитке» (Венгрия).

Возобновить транзит российской нефти в страны Евросоюза Укртранснафте удалось 11 мая после подтверждения европейской стороной готовности принимать сырье.

Впоследствии, 17 мая, из-за необходимости европейских партнеров в дополнительном времени на проведение подготовительных мероприятий, оператор нефтетранспортной системы Украины второй раз вынужденно приостановил транзит и возобновил его 21 мая. С момента возобновления транзита Укртранснафта не зафиксировала повторных случаев поступления нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений на украинском участке нефтепровода «Дружба» и обеспечивает транзит в Европу в плановом режиме.