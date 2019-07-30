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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ УСИЛИВАЮТ КОНТРОЛЬ ЗА ВВОЗОМ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ЕС
11:06 31.07.2019
Россельхознадзор совместно с Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь усилил контроль за ввозом на внешней границе Евразийского экономического союза подконтрольной ветеринарному надзору продукции, в том числе перевозимой физическими лицами в ручной клади и багаже.
«Это связано с широким распространением африканской чумы свиней в государствах-членах Европейского союза, в частности в Польше и странах Балтии», - говорится в сообщении российского ведомства.
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