Россельхознадзор совместно с Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь усилил контроль за ввозом на внешней границе Евразийского экономического союза подконтрольной ветеринарному надзору продукции, в том числе перевозимой физическими лицами в ручной клади и багаже.

«Это связано с широким распространением африканской чумы свиней в государствах-членах Европейского союза, в частности в Польше и странах Балтии», - говорится в сообщении российского ведомства.