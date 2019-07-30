|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ОТМЕНЯЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКИ В РОССИЮ СЛИВОК С ДВУХ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
09:49 31.07.2019
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 31 июля 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию сливок пастеризованных наливом с двух белорусских предприятий: ОАО «Молочная компания Новогрудские дары» и «Сморгонские молочные продукты» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат».
«Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований и гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь», - говорится в сообщении российского ведомства.
Отправляемая в Россию продукция указанных предприятий должна быть выработана с 31 июля 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 30.07.2019
Курсы в банках
на 31.07.2019
Конвертация в банках
на 31.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте