Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 31 июля 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию сливок пастеризованных наливом с двух белорусских предприятий: ОАО «Молочная компания Новогрудские дары» и «Сморгонские молочные продукты» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат».

«Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований и гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь», - говорится в сообщении российского ведомства.

Отправляемая в Россию продукция указанных предприятий должна быть выработана с 31 июля 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.