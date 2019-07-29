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В УКРАИНЕ РАБОТАЮТ 12 ТЫСЯЧ ДОМАШНИХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
12:33 30.07.2019

Около 12 тыс. домохозяйств в Украине установили домашние солнечные электростанции (СЭС) общей мощностью 280 МВт. Об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины в Facebook.

"По состоянию на 1 июля 2019 года в Украине насчитывается около 12 тыс. семей, использующих солнечные электростанции общей мощностью около 280 МВт. Для сравнения, на конец 3-го квартала 2015 года было всего 130 таких семей. Объем инвестиций домохозяйств в 280 МВт СЭС достиг более 240 млн евро ", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В частности, во II квартале 2019 года более 3 тыс. домохозяйств установили солнечные панели общей мощностью более 85 МВт.

Больше всего СЭС установлено в домохозяйствах Днепропетровской области (свыше 1500 станций общей мощностью 40 МВ); Тернопольской (более 1200 станций общей мощностью 33 МВт) Киевской области (более 1000 станций общей мощностью 20 МВт).
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