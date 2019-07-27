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ЭКСПОРТ УКРАИНСКИХ ПЛОДОВ И ЯГОД ЗА ПОЛГОДА ВЫРОС НА 16%
13:04 29.07.2019

Экспорт плодово-ягодной продукции с января по июнь 2019 года вырос на 16% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра “Институт аграрной экономики”.

“За первое полугодие 2019 года Украина экспортировала плодово-ягодной продукции на сумму 116 млн долл. США. Это на 16% превышает прошлогодний показатель за соответствующий период”, - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Отмечается, что рост экспорта стал возможным благодаря продолжающемуся увеличению доходов от продаж на зарубежных рынках всех основных товаров отечественного экспорта группы 8 УКТВЭД: грецких орехов, замороженных плодов и ягод, яблок и груш, которые совокупно занимают в структуре стоимости продукции этой группы более 95%.

Отечественный экспорт плодов и ягод по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился и в количественном выражении. Почти на 75% выросли объемы зарубежных поставок грецких орехов – с 19 тыс. тонн до 33 тыс. тонн, а также яблок и груш – с 24 тыс. тонн до 42 тыс. тонн. Почти на треть выросли объемы экспорта замороженных фруктов – с 14 тыс. тонн до 18 тыс. тонн.

Главные рынки сбыта для украинских производителей – Турция (18 млн долл.), Франция (11 млн долл.), Польша (10 млн долл.), Беларусь (9 млн долл.), Ирак (7 млн долл.), Италия (5 млн долл.), Греция (5 млн долл.) и Германия (4 млн долл.). В общем, больше 50% стоимости наших плодов и ягод приходятся на экспорт в страны Евросоюза.

По прогнозам ученых ИАЭ, учитывая имеющиеся тенденции в отечественном экспорте плодово-ягодной продукции и опережение рекордных показателей 2018 года, существует реальная возможность обновить самый высокий за годы независимости показатель внешних продаж по результатам 2019 года.
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