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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ОТМЕНЯЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКИ В РОССИЮ ПРОДУКЦИИ ГОМЕЛЬСКОГО БЕЛКОВО-ЖИРОВОГО ЗАВОДА
11:58 29.07.2019
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 29 июля отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции, производимой белорусским предприятием ОАО «Гомельский белково-жировой завод».
Как сообщает сайт Россельхознадзора, решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования и принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
Отправляемая в Россию продукция указанного предприятия должна быть выработана с 29 июля и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
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