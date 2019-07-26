Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 29 июля отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции, производимой белорусским предприятием ОАО «Гомельский белково-жировой завод».

Как сообщает сайт Россельхознадзора, решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования и принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Отправляемая в Россию продукция указанного предприятия должна быть выработана с 29 июля и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.