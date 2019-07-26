Система управления фитосанитарными рисками поможет обеспечить свободное перемещение безопасных товаров в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Она должна быть неразрывно связана с созданием и внедрением в практику системы прослеживаемости подкарантинной продукции, как при ее перемещении в ЕАЭС, так и при ввозе в Союз из третьих стран. Об этом сказал директор Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Игорь Гаевский на заседании Подкомитета по фитосанитарным мерам ЕЭК.

«Сегодня ситуация на мировом рынке подкарантинной продукции стремительно меняется. Многие государства, которые раньше не поставляли в ЕАЭС продукцию, уже претендуют на лидирующие позиции в торговле с нашими странами. Это, несомненно, должно учитываться при подготовке изменений в фитосанитарные требования к товарам. Это – требование времени, и мы должны идти в ногу со временем», – отметил Игорь Гаевский.

Как сообщает ЕЭК, подходы и механизмы реализации этих систем детально будут проработаны экспертами с привлечением представителей научных организаций государств-членов. Но уже сейчас ясно, что это даст возможность уполномоченным органам сосредоточиться на областях повышенного риска, высвободить дополнительные ресурсы и направить их на решение других актуальных задач для обеспечения карантинной фитосанитарной безопасности Евразийского экономического союза.

Для осуществления этих планов важно развивать информационное взаимодействие между уполномоченными органами, реализуя общие процессы в сфере карантина растений, по которым уже достигнуты договоренности. Кроме того, необходимо внедрить новые общие процессы по получению данных о сертификатах, выданных в третьих странах, и передаче аналогичной информации в страны-экспортеры.

Требуется системная работа уполномоченных органов и Комиссии для качественной проработки этих вопросов. Это, по мнению участников заседания, повысит эффективность и оперативность карантинного фитосанитарного контроля и позволит устранить необоснованные препятствия в торговле.

«Поскольку карантин растений можно небезосновательно считать наиболее наукоемким направлением деятельности, то привлечение научно-исследовательских учреждений сторон к решению этих задач в рамках рабочей группы по фитосанитарным мерам поможет поднять на новый уровень обоснование применяемых в ЕАЭС карантинных фитосанитарных мер», – подчеркнула заместитель директора Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Ажар Каджибекова.