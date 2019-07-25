ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.07.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


НБУ ПРОГНОЗИРУЕТ СНИЖЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА КОНЕЦ 2019 ГОДА ДО 6,3%
13:23 26.07.2019

Национальный банк прогнозирует, что инфляция на конец текущего года снизится до 6,3%, а в начале 2020 года достигнет целевого диапазона (5% ± 1 п. п.). Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за июль 2019 года, сообщает пресс-служба НБУ.

"Инфляция снизится до 6,3% на конец текущего года, в начале 2020 года достигнет целевого диапазона (5% ± 1 п. п.), а среднесрочной цели 5% – в конце 2020 года. В течение этого же периода экономика Украины будет расти устойчивыми темпами на уровне 3-4%", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Прогноз инфляции остался неизменным по сравнению с апрельской оценкой. Замедлению инфляции и дальше будут способствовать достаточно жесткие монетарные условия. Даже при постепенном снижении учетной ставки до уровня 8% в номинальном выражении в 2021 году ее реальное значение на протяжении всего периода будет оставаться высоким ввиду улучшения инфляционных ожиданий.

Среди других факторов, которые будут приводить к замедлению инфляции, - взвешенная фискальная политика, снижение темпов роста заработных плат, сравнительно низкие цены на энергоресурсы на мировых рынках, значительное предложение продовольственных товаров.

Кроме этого, Национальный банк повысил прогноз темпов экономического роста на 2019 (с 2,5% до 3%) и 2020 (с 2,9% до 3,2%) годы. Это связано с устойчивым внутренним спросом, лучшими условиями торговли и ожидаемым увеличением урожая зерновых.

Ускорению экономики в 2020-2021 годах (до 3,2% и 3,7% соответственно) также будет способствовать смягчение монетарной политики и оживление экономической активности в мире.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.07.2019
валюта курс
EUR 2.2579
USD 2.0293
RUB 3.2129
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2579 -0.0006
USD 2.0293 +0.0011
RUB 3.2129 0
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2550 2.2600
USD 2.0240 2.0280
RUB 3.2010 3.2140
подробнее

Конвертация в банках
на 26.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1120 1.1170
EUR/RUB 70.2000 70.6000
USD/RUB 63.0000 63.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте