Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 23 июля рассмотрела вопросы в сферах международной деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС), финансовой политики, технического регулирования, применению санитарных, мер, обращения лекарственных средств, таможенного регулирования, торговли, функционирования внутреннего рынка стран ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, приостановлено действие антидемпинговой пошлины на стальные цельнокатаные колеса (пошлина действует в размере 34,22% от таможенной стоимости) из Украины, ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС. Такая мера вводится в рамках проведения повторного расследования, которое начато Департаментом защиты внутреннего рынка ЕЭК 13 июня нынешнего года. Решение вступает в силу через 30 дней после опубликования и действует до 1 июня 2020 года включительно.

Коллегия ЕЭК рекомендовала странам Союза принять дополнительные меры по защите рынка ЕАЭС от ненадлежащей и небезопасной продукции, ввозимой из третьих стран. Одна из ключевых задач Комиссии – создание эффективной системы защиты внутреннего рынка Союза от небезопасной продукции. Этому должен способствовать постоянный и конструктивный диалог руководителей органов государственного контроля за соблюдением требований техрегламентов ЕАЭС и таможенных органов. В рекомендации Коллегии ЕЭК определен алгоритм их взаимодействия.

В частности, национальные органы госконтроля при обнаружении в своей стране такой продукции должны проинформировать таможенные органы, предоставив им ряд сведений. В том числе название небезопасного товара, дату его выявления, наименование предприятия или фамилию предпринимателя, которые продавали такой товар, данные о товаросопроводительных документах, наименование страны изготовления, предприятия-изготовителя и т.д. Аналогичную информацию органам госконтроля предоставляют таможенные органы, если у них есть основания полагать, что какая-либо продукция ввозится из третьих стран с нарушением техрегламентов Союза.

Получив сведения, органы госконтроля и таможни применят меры в соответствии с национальным законодательством и правом ЕАЭС. Например, органы госконтроля в течение пяти рабочих дней проведут предварительное разбирательство в отношении такой продукции и уведомят таможенный орган, направивший информацию, о его итогах.

Рекомендация коллегии ЕЭК позволит обмениваться информацией между органами, выявлять на границе ненадлежащую и небезопасную продукцию, поступающую из третьих стран, предотвращать выпуск ее в обращение, а также ускорить выявление товаров, не соответствующих требованиям техрегламентов Союза.

В будущем, после подписания межгосударственного Соглашения по гармонизации госконтроля, такое взаимодействие планируется ввести на обязательной основе с учетом применения рекомендации.

Коллегия ЕЭК утвердила новую форму пассажирской таможенной декларации и порядок ее заполнения и совершения таможенных операций, связанных с изменением (дополнением) сведений, заявленных в такой декларации. С учетом практики правоприменения и норм Таможенного кодекса ЕАЭС новая форма сделана удобной для применения, имеет подстрочные подсказки.

Предусмотрена возможность корректировки декларации как до, так и после выпуска товаров. Также важно, что в условиях перехода на цифровые технологии пассажирская таможенная декларация теперь может быть подана на бумажном носителе или в виде электронного документа.

При таможенном декларировании временно ввезенного автомобиля для личного пользования в целях вывоза из Союза может использоваться пассажирская таможенная декларация в виде бумажного документа, оформленная таможенным органом при временном ввозе в ЕАЭС такого транспортного средства. После выпуска временно ввезенного авто для личного пользования для вывоза с таможенной территории Союза декларация возвращается гражданину. При декларировании других вывозимых товаров для личного пользования следует заполнить отдельный бланк пассажирской таможенной декларации.

Решением предусмотрены разные сроки вступления для бумажной (с 1 февраля 2020 года) и электронной (с 1 февраля 2021 года) форм декларации.

Создана рабочая группа по проведению фармацевтических инспекций на соответствие правилам надлежащих фармацевтических практик в сфере обращения лекарственных средств в ЕАЭС.

Рабочая группа станет консультативным органом комиссии. Она будет содействовать гармонизации национальных правовых актов, чтобы обеспечить соответствие требованиям правил надлежащих фармацевтических практик, взаимодействию уполномоченных органов стран Союза, выполняющих контрольные (надзорные) функции в этой сфере. Также среди ее целей – обеспечение единства подходов к проведению фармацевтических инспекций производства лекарств фармацевтическими инспекторатами государств-членов с учетом Схемы сотрудничества фармацевтических инспекций (PIC/S) и содействие взаимному признанию результатов фармацевтических инспекций стран ЕАЭС и других государств.

В группу включены представители стран Союза и комиссии.

Коллегия ЕЭК классифицировала ряд товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. Комплексная мойка самообслуживания, предназначенная для ручной мойки транспортных средств, классифицирована в подсубпозиции 8424 30 010 0. Кардиологический окклюдер – медицинское устройство, предназначенное для лечения сердца, – в подсубпозиции 9021 90 900 9.