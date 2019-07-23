ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.07.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ОТМЕНИЛ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВВОЗ БЕЛОРУССКИХ ЯБЛОК
16:59 23.07.2019

Россельхознадзор с 24 июля отменяет ограничения на ввоз белорусских яблок под гарантии ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Республики Беларусь.

«Такое решение принято по результатам рабочего визита специалистов Россельхознадзора в период с 15 по 20 июля 2019 года в Республику Беларусь с целью оценки производственных мощностей на предприятиях по выращиванию яблок», - говорится в сообщении ведомства.

Российские эксперты оценили деятельность 51 предприятия по производству яблок, получили информацию о площади садов, занятых плодоносящими яблонями, их сортовом составе и урожайности. Специалистам также были предоставлены сведения о плановом производстве яблок в 2019 году, наличии у компаний фруктохранилищ и сроках хранения яблок.

Вместе с тем Россельхознадзор планирует повторно обратиться к Министру Евразийской экономической комиссии Виктору Назаренко с предложением внести изменения в законодательные акты ЕЭК, которые позволят выработать механизм прослеживамости подкарантинной продукции, перемещаемой между странами-членами ЕАЭС.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.07.2019
валюта курс
EUR 2.2624
USD 2.0225
RUB 3.2039
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2624 -0.0049
USD 2.0225 -0.0019
RUB 3.2039 -0.0059
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2600 2.2650
USD 2.0210 2.0240
RUB 3.1950 3.2050
подробнее

Конвертация в банках
на 23.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1180 1.1200
EUR/RUB 70.4000 71.1000
USD/RUB 63.0500 63.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте