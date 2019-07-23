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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ОТМЕНИЛ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВВОЗ БЕЛОРУССКИХ ЯБЛОК
16:59 23.07.2019
Россельхознадзор с 24 июля отменяет ограничения на ввоз белорусских яблок под гарантии ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Республики Беларусь.
«Такое решение принято по результатам рабочего визита специалистов Россельхознадзора в период с 15 по 20 июля 2019 года в Республику Беларусь с целью оценки производственных мощностей на предприятиях по выращиванию яблок», - говорится в сообщении ведомства.
Российские эксперты оценили деятельность 51 предприятия по производству яблок, получили информацию о площади садов, занятых плодоносящими яблонями, их сортовом составе и урожайности. Специалистам также были предоставлены сведения о плановом производстве яблок в 2019 году, наличии у компаний фруктохранилищ и сроках хранения яблок.
Вместе с тем Россельхознадзор планирует повторно обратиться к Министру Евразийской экономической комиссии Виктору Назаренко с предложением внести изменения в законодательные акты ЕЭК, которые позволят выработать механизм прослеживамости подкарантинной продукции, перемещаемой между странами-членами ЕАЭС.
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