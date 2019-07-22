В мае 2019 года Украина заняла первое место среди стран мира по объемам роста экспорта сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза. Соответствующая информация содержится в отчете Еврокомиссии, обнародованном на официальном сайте этого учреждения.

По итогам мая 2019 года Украина экспортировала сельскохозяйственной продукции в страны ЕС на 519 млн евро, что на 173 млн евро больше, чем в мае 2018 года. Таким образом, по объемам роста экспорта аграрной продукции в страны ЕС в мае 2019 года Украина заняла первое место в мире. Второе место по этому показателю занял Китай (103 млн евро), третье — США (67 млн евро), пишет Укринформ.

Темпы роста агроэкспорта из Украины в ЕС составили за май 2019 года 49,9% по сравнению с маем 2018 года.

За год (с июня 2018 года по май 2019 года) экспорт агропродукции из Украины в ЕС составил 6,47 млрд евро, что на 20,4% больше, чем за аналогичный период 2017-2018 годов. По объемам аграрного экспорта в ЕС с июня 2018 года по май 2019 года Украина заняла третье место, уступив США (12,96 млрд евро) и Бразилии (11,7 млрд евро).