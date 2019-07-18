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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК ВЫСТУПАЕТ ЗА СОЗДАНИЕ ЕВРАЗИЙСКИХ КОРПОРАЦИЙ
11:59 19.07.2019

О практических инструментах развития промышленной кооперации и открывающихся перспективах для бизнеса стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) рассказал член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Александр Субботин 17 июля на заседании национальных деловых советов в рамках VI Форума регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге.

Как сообщает ЕЭК важнейшим направлением развития интеграции является кооперация предприятий стран Союза. Благодаря активному участию бизнеса удается достигать согласованных решений по развитию металлургии, машиностроения, легкой промышленности, сельского хозяйства.

«Ситуация на глобальных промышленных рынках сегодня такова, что реально конкурировать на них могут только очень крупные компании. Для того чтобы Союз мог занять заметное место в этой системе, нам необходим свой крупный бизнес, необходимы евразийские корпорации», – отметил Александр Субботин.

Министр ЕЭК подчеркнул, что важным вектором работы Комиссии остается формирование единого безбарьерного экономического пространства. Барьеры во взаимной торговле увеличивают издержки бизнеса, они направлены против интересов не только предпринимателей, но и самих государств-членов ЕАЭС. «Барьеры на внутреннем рынке Союза должны быть устранены в кратчайшие сроки и новые не должны возникать», – добавил Александр Субботин.

В качестве инструментов цифровизации промышленности в рамках Союза Комиссия создает Евразийскую сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий. Это поможет государствам «пятерки» в решении задач по сбалансированной загрузке предприятий и перетоку технологий.

По словам министра ЕЭК, активизация совместных усилий с бизнес-сообществом ЕАЭС будет способствовать созданию новых инновационных секторов в экономике Союза и выводу промышленных комплексов на новый технологический уклад.
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