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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
БЕЛОРУССКИЙ ЭЛЕКТРОБУС ПРОХОДИТ ТЕСТОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА УЛИЦАХ ЕКАТЕРИНБУРГА
10:57 19.07.2019
Электробус производства «Белкоммунмаш» проходит тестовые испытания на улицах Екатеринбурга (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, на недавно завершившейся выставке «Иннопром» белорусским холдингом был презентован электробус — новый перспективный образец техники, которая может появиться на улицах Екатеринбурга.
По словам губернатора Евгения Куйвашева, это транспорт следующего поколения, который в будущем тоже должен появиться на улицах Екатеринбурга. Сегодня областные и городские власти внимательно следят за тем, как эксплуатируется такая техника в Минске и других городах.
Тот самый белорусский электробус, который выставлялся на недавно завершившейся выставке «Иннопром», в эти дни курсирует в Екатеринбурге в тестовом режиме по маршруту ж/д Вокзал — улица Щорса.
По результатам опытной эксплуатации техники соответствующие службы Екатеринбурга смогут принять решение о целесообразности использования такого транспорта, а также понять, какую дополнительную инфраструктуру необходимо создать для его работы и оценить стоимость всего проекта.
Двигатели для белорусских электробусов поставляет, в том числе, Баранчинский электромеханический завод. Двигатель именно свердловского завода установлен и на машине, которая проходит сейчас тестовые испытания в Екатеринбурге.
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